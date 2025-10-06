На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили, к каким проблемам может приводить кофе

Биохакер Молоствова: кофе может приводить к проблемам с ЖКТ
true
true
true
close
Depositphotos

Кофе может приводить к истощению нервных клеток и проблемам со сном из-за кофеина, который блокирует аденозин — вещество, отвечающее за чувство усталости. Об этом RuNews24.ru рассказала эксперт по биохакингу Мария Молоствова.

По ее словам, регулярный прием этого напитка грозит появлением зависимости и необходимости увеличить дозу.

«Кофеин — основное активное вещество в кофе — действует, активируя надпочечники, что приводит к выработке адреналина. Это вызывает ощущение бодрости и улучшение работы мозга. Для многих людей с повышенной чувствительностью или различными заболеваниями, такими как хроническая усталость или тревожность, кофе может оказывать негативное воздействие», — предупредила Молоствова.

Эксперт отметила, что кофе может навредить пациентам с гастритом и другими проблемами с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), вызвать обезвоживание и привести к не усвоению кальция и магния. Осторожность с ним следует соблюдать и людям с гипертензией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, добавила она.

Нутрициолог и автор программ немедикаментозного восстановления организма Марина Жигульская до этого рассказала «Газете.Ru», что при возникновении неприятных симптомов после кофе стоит отказаться от напитка. По ее словам, чтобы разобраться в причинах негативной реакции, стоит обратить внимание на состав.

Ранее врач назвал три полезные замены сахару в кофе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами