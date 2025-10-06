Россиян предупредили, к каким проблемам может приводить кофе

Кофе может приводить к истощению нервных клеток и проблемам со сном из-за кофеина, который блокирует аденозин — вещество, отвечающее за чувство усталости. Об этом RuNews24.ru рассказала эксперт по биохакингу Мария Молоствова.

По ее словам, регулярный прием этого напитка грозит появлением зависимости и необходимости увеличить дозу.

«Кофеин — основное активное вещество в кофе — действует, активируя надпочечники, что приводит к выработке адреналина. Это вызывает ощущение бодрости и улучшение работы мозга. Для многих людей с повышенной чувствительностью или различными заболеваниями, такими как хроническая усталость или тревожность, кофе может оказывать негативное воздействие», — предупредила Молоствова.

Эксперт отметила, что кофе может навредить пациентам с гастритом и другими проблемами с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), вызвать обезвоживание и привести к не усвоению кальция и магния. Осторожность с ним следует соблюдать и людям с гипертензией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, добавила она.

Нутрициолог и автор программ немедикаментозного восстановления организма Марина Жигульская до этого рассказала «Газете.Ru», что при возникновении неприятных симптомов после кофе стоит отказаться от напитка. По ее словам, чтобы разобраться в причинах негативной реакции, стоит обратить внимание на состав.

