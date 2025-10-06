На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвал три полезные замены сахару в кофе

Daily Mirror: корица в кофе помогает регулировать уровень сахара в крови
VictoriaArt/Shutterstock/FOTODOM

Отказ от сахара в кофе в пользу корицы, кокосового масла или тертого темного шоколада помогает эффективно взбодриться и контролировать уровень глюкозы в крови. Об этом рассказал гастроэнтеролог Саураб Сетхи, слова эксперта приводит издание Daily Mirror.

По словам доктора, корица богата мощными антиоксидантами — веществами, которые помогают защищать клетки организма от повреждений и замедляют процессы старения. Кроме того, этот продукт может снизить риск резких скачков сахара в крови.

Другой рекомендованный ингредиент — масло МСТ или среднецепочечные триглицериды. Этот тип жиров быстро поступает в печень и превращается в источник мгновенной энергии или кетоны — вещества, способствующие улучшению обмена веществ и поддержанию здоровья мозга.

«Масло МСТ представляет собой концентрированную добавку, однако аналогичные жиры содержатся в кокосовом масле, которое тоже подходит для кофе», — отмечает эксперт.

Для дополнительной пользы Сетхи советует добавлять в кофе тертый темный шоколад. В нем содержатся органические соединения с антиоксидантными свойствами, которые помогают снизить уровень «плохого» холестерина ЛПНП. Антиоксиданты в шоколаде, как и в корице, предотвращают повреждения клеток, укрепляют здоровье сосудов и мозга, а также улучшают контроль уровня сахара в крови.

Ранее у популярного напитка нашли способность подавлять «гены воспаления».

