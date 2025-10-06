На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава Ставрополья просит запретить судебные иски надзорных органов до конца СВО

Глава Ставрополья Владимиров: нужно пресечь иски надзорных органов до конца СВО
true
true
true
close
Пресс-служба губернатора и правительства Ставропольского края

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров попросил запретить судебные иски от надзорных органов до конца специальной военной операции (СВО) в связи с тем, что местные муниципалитеты вынуждены тратить свыше годового бюджета на фоне претензий в их адрес. С такой инициативой он выступил в ходе слушаний в Совете Федерации РФ, передает РИА Новости.

«Сегодня надзорные органы, помимо самих предписаний, обращаются в суд и понуждают субъекты нести дополнительные траты. В условиях СВО это недопустимо», — сказал он на встрече, посвященной проекту федерального бюджета России на ближайшие годы.

По его словам, по крайней мере, на время спецоперации необходимо ввести такой мораторий. Владимиров отметил, что объем финансовых претензий данных органов в Ставропольском крае на сегодняшний день составляет в общей сложности 24 млрд рублей. Глава региона подчеркнул, что есть среди прочих муниципалитеты, «которые имеют претензий больше, чем их годовые бюджеты».

5 мая по инициативе прокурора Ставропольского края Юрия Немкина высокопоставленная чиновница министерства ЖКХ региона, которую обвиняют в хищении 70 млн рублей, была уволена в связи с утратой доверия.

По данным ведомства, в результате проверки были выявлены грубые нарушения антикоррупционного законодательства со стороны заместителя начальника одного из отделов министерства Анастасии Савченко. Чиновница задекларировала более 70 миллионов рублей похищенных бюджетных средств, замаскировав их под финансовую помощь от родственников и сожителя.

Ранее прокуратура потребовала более 1 млрд за недостроенный мемориал «Курская битва».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами