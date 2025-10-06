Глава Ставрополья просит запретить судебные иски надзорных органов до конца СВО

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров попросил запретить судебные иски от надзорных органов до конца специальной военной операции (СВО) в связи с тем, что местные муниципалитеты вынуждены тратить свыше годового бюджета на фоне претензий в их адрес. С такой инициативой он выступил в ходе слушаний в Совете Федерации РФ, передает РИА Новости.

«Сегодня надзорные органы, помимо самих предписаний, обращаются в суд и понуждают субъекты нести дополнительные траты. В условиях СВО это недопустимо», — сказал он на встрече, посвященной проекту федерального бюджета России на ближайшие годы.

По его словам, по крайней мере, на время спецоперации необходимо ввести такой мораторий. Владимиров отметил, что объем финансовых претензий данных органов в Ставропольском крае на сегодняшний день составляет в общей сложности 24 млрд рублей. Глава региона подчеркнул, что есть среди прочих муниципалитеты, «которые имеют претензий больше, чем их годовые бюджеты».

5 мая по инициативе прокурора Ставропольского края Юрия Немкина высокопоставленная чиновница министерства ЖКХ региона, которую обвиняют в хищении 70 млн рублей, была уволена в связи с утратой доверия.

По данным ведомства, в результате проверки были выявлены грубые нарушения антикоррупционного законодательства со стороны заместителя начальника одного из отделов министерства Анастасии Савченко. Чиновница задекларировала более 70 миллионов рублей похищенных бюджетных средств, замаскировав их под финансовую помощь от родственников и сожителя.

Ранее прокуратура потребовала более 1 млрд за недостроенный мемориал «Курская битва».