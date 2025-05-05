В Ставрополе подозреваемую в хищении чиновницу уволили в связи с утратой доверия

В Ставрополе прокуратура добилась увольнения чиновницы в связи с утратой доверия

По инициативе прокурора Ставропольского края Юрия Немкина высокопоставленная чиновница министерства ЖКХ региона, которую обвиняют в хищении 70 млн рублей, была уволена в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставрополья.

По данным ведомства, в результате проверки были выявлены грубые нарушения антикоррупционного законодательства со стороны заместителя начальника одного из отделов министерства Анастасии Савченко. Чиновница задекларировала более 70 миллионов рублей похищенных бюджетных средств, замаскировав их под финансовую помощь от родственников и сожителя.

Так как сотрудница министерства была уволена «по собственному желанию», Немкин подал иск в Ленинский районный суд Ставрополя с требованием изменить основание увольнения. Суд удовлетворил иск, переквалифицировав увольнение на «увольнение в связи с утратой доверия».

Уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы министерства находится на контроле прокуратуры.

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