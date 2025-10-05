В аэропорту Мюнхена будут отслеживать дроны с помощью лазерного радара

Полиция Мюнхена после инцидентов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) установила в субботу, 4 октября, вечером лазерный радар рядом с одной из взлетно-посадочных полос аэропорта столицы Баварии. Об этом сообщает Bild.

В публикации отмечается, что два полицейских автомобиля были замечены у северной взлетно-посадочной полосы недалеко от Erdinger Allee. Там специалисты настраивали радиолокационное и лазерное оборудование, с помощью которого можно измерять расстояние до беспилотников.

Издание утверждает, что в самом аэропорту были установлены три тысячи раскладушек на случай задержек рейсов.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкие вооруженные силы (бундесвер) не могут присутствовать везде, где появляются беспилотники, и сбивать их, а должны сосредоточиться на своей миссии.

3 и 4 октября из-за появления БПЛА несколько раз приостанавливал работу аэропорт Мюнхена. Как выяснилось впоследствии, это были дроны самолетного типа.

Ранее глава МВД ФРГ анонсировал создание спецподразделения по борьбе с БПЛА.