В Москве нашли мертвым бывшего директора издательства «Правда»

«МК»: экс-директор издательства «Правда» Леонтьев найден мертвым в Москве
«Газета.Ru»

На западе Москвы нашли мертвым бывшего директора издательства «Правда» Вячеслава Леонтьева. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, тело 87-летнего издателя нашли возле дома на Молодогвардейской улице. Журналисты отметили, что Леонтьев проживал в этом же доме на шестом этаже.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что криминальных следов в гибели экс-директора издательства нет.

«Леонтьев погиб накануне вечером. Предварительно, смерть наступила в результате суицида на фоне нервного срыва», — сказал собеседник агентства.

Леонтьев начал работать в издательстве «Правда» в 1971 году. Он занимал должность заместителя начальника производственного отдела. В 1984 году издатель возглавил организацию. Леонтьев руководил «Правдой» в том числе до того времени, когда оно было преобразовано во ФГУП «Пресса».

Ранее в Москве нашли мертвым актера Максима Глотова.

