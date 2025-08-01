На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве нашли мертвым актера Максима Глотова

Полицейские обнаружили тело актера Глотова в его квартире
true
true
true
close
Продюсерская компания Валерия Тодоровского, Мосфильм, телеканал «Россия 1»

Российского актера Максима Глотова нашли мертвым в его квартире в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По словам источника, Глотов несколько дней не выходил на связь с близкими — до него не могли дозвониться с 27 июля.

1 августа родные вызвали полицию, чтобы вскрыть дверь. Полицейские обнаружили тело актера.

Глотову было 60 лет. Актер известен по ролям в сериалах «Содержанки», «Раневская», «Душегубы», «Желтый глаз тигра» и других.

Накануне умер Роберт Уилсон, поставивший в Москве «Сказки Пушкина». Самый известный спектакль постановщика — «Эйнштейн на пляже», впервые показанный в Авиньоне в 1976 году и с тех пор регулярно возобновляемый. В Москве в Театре Наций Уилсон поставил «Сказки Пушкина».

Ранее скончался актер из сериала «Ведьмак» Кшиштоф Матушевский.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами