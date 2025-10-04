Жительница Чикаго обстреляла полицейский патруль

Полицейский патруль атаковали в Чикаго, правоохранителям пришлось открыть стрельбу по нападавшему. Об этом сообщила помощник министра внутренней безопасности США Триша Маклафлин в социальной сети Х.

«В ходе планового патрулирования в Бродвью [того же района Чикаго, где] на наших смелых правоохранителей уже нападали накануне, их протаранил автомобиль, и десять машин заблокировали», — написала она.

Маклафлин добавила, что сотрудники правоохранительных органов вышли из служебного автомобиля, в то время как вооруженная полуавтоматическим оружием гражданка США открыла по ним стрельбу.

Полицейские открыли огонь по нападавшей, ранив ее. По информации Маклафин, никто из патрульных при этом не пострадал. Стрелявшая в полицейских была госпитализирована.

Помощник министра отметила, что стрелявшая в полицейских в своих соцсетях призывала к насилию против представителей власти и публиковала в открытом доступе провокационные сообщения.

Другой случай произошел 24 сентября. В отделении иммиграционной и таможенной полиции Далласа (американский штат Техас) произошла стрельба. Как заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, в результате случившегося было «множество раненых, многие получили ранения, несовместимые с жизнью».

Ранее в США снизили лимит на беженцев.