В США снизят лимит на прием беженцев

NYT: власти США хотят понизить лимит на прием беженцев до 7,5 тыс. человек в год

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность снижения допустимого числа принимаемых в страну беженцев со 125 тысяч до 7,5 тысячи человек в год. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на документ.

Отмечается, что поддержку в рамках нового курса республиканца может получить белое население Южной Африки. Именно эти люди получат большую часть ограниченного числа мест.

Согласно сотруднику Белого дома, эти планы в отношении программ для беженцев не вступят в силу до тех пор, пока не будут проведены консультации с американским конгрессом, которым в настоящее время препятствует шатдаун.

1 октября в США официально начался шатдаун — работа правительства была приостановлена, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения.

Ранее США депортировали около 100 граждан Ирана.