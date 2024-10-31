Президент Венесуэлы призвал увеличить число авиарейсов для российских туристов

Необходимо увеличить число авиарейсов в Венесуэлу для путешественников из России. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión, передает ТАСС.

«Многие хотят приехать, надо увеличить частоту авиарейсов для россиян», — отметил он.

К следующему году планируется организовать три-четыре авиарейса в неделю, сообщила президенту министр туризма Венесуэлы Летисия Гомес. По ее словам, в 2024 году республику уже посетили 45 тыс. россиян.

Сейчас венесуэльская компания Conviasa осуществляет один авиарейс в неделю по маршруту Каракас — Москва — Каракас.

Кроме того, Мадуро назвал Россию братской страной и добавил, что она привлекательна для путешествий.

В сентябре сообщалось о том, что с начала года билеты в экономклассе российских авиакомпаний подорожали на рекордных 28,4%. Средняя стоимость перелета в августе составила 7912,64 рубля в расчете на 1 тыс. км пути. Это максимальный показатель за все время ведения статистики (с 2000 года). Согласно прогнозам Росавиации, по итогам текущего года пассажиропоток составит 98 млн человек. Для сравнения: в 2023-м показатель составил 105 млн.

Ранее а Госдуме предложили установить фиксированные цены на авиабилеты.