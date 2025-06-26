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Назван ключевой торгово-экономический партнер России в Латинской Америке

Директор ИЛА Розенталь: позитивнее всего к РФ относятся Куба и Венесуэла
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Alexandre Meneghini/Reuters

Наиболее позитивно, как показывают исследования, к России относятся Куба, Венесуэла и Никарагуа, рассказал РИА Новости директор Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Дмитрий Розенталь.

По его словам, хорошие отношения также связывают РФ с Мексикой, Бразилией и Боливией.

«При этом главным торгово-экономическим партнером является Бразилия, на которую приходится до двух третьих нашего товарооборота с регионом. В ней работают крупные российские компании, среди которых «Фосагро», «Еврохим», — сказал Розенталь.

Он отметил, что эти российские компании не только поставляют в республику удобрения, но и доводят их до конечных потребителей.

На прошлой неделе на Петербургском международном экономическом форуме глава кубинского министерства внешней торговли и иностранных инвестиций Оскар Перес-Олива Фрага заявил, что Куба рассчитывает с помощью России преодолеть энергетический кризис и развить туристическую отрасль.

Ранее первая леди Бразилии рассказала о своих предках из России.

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