Электроснабжение в Екатеринбурге частично восстановлено

В Екатеринбурге вернули свет 70% жителей двух микрорайонов после утреннего сбоя. Об этом сообщает в Telegram-канале энергокомпания «Россети Урал».

Там рассказали, что отключение электроснабжения в районах Уралмаш и Эльмаш произошло из-за несанкционированных действий строительной организации. Из-за них была повреждена линия электропередачи 110 кВ.

К 15:19 три бригады из 15 человек подключили социально значимые объекты, обеспечили электричеством Северные очистные сооружения и восстановили свет в квадрате между улицами Старых Большевиков, Таганской и проспектом Космонавтов. В восстановительных работах задействовали также четыре единицы спецтехники, резервные схемы и мобильные генераторы. Ремонт должен полностью завершиться до конца дня.

Прошлой ночью подача электроэнергии прекратилась в трех населенных пунктах Ростовской области из-за повреждения линии электропередачи в результате атаки беспилотников ВСУ.

Ранее без электричества остался новый безопасный саркофаг Чернобыльской АЭС.