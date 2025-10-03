На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Блогерша собрала крупнейшую в мире коллекцию игрушек Polly Pocket

UPI: американка собрала 534 игрушки Polly Pocket и установила рекорд Гиннесса
Guinness World Records

Блогерша из США, известная под псевдонимом Kerchie, официально попала в Книгу рекордов Гиннесса, собрав крупнейшую в мире коллекцию игрушек Polly Pocket, пишет UPI.

В ее коллекции насчитывается 534 предмета, включая миниатюрные куклы и игровые наборы. По словам блогерши, увлечение началось в конце 2019 года, когда ей исполнилось 30 лет. Ностальгия по детству подтолкнула ее к возврату игрушек, от которых она когда-то избавилась.

«Что-то в Polly Pocket делает меня счастливой, как ни одна другая игрушка. У меня были Барби, кукольные домики и видеоигры, но именно эта миниатюрная кукла всегда оставалась особенной», — поделилась американка.

Коллекционер добавила, что не намерена останавливаться на достигнутом.

«Моя коллекция станет настолько большой, насколько позволят время и место. Предела не существует», — прокомментировала блогерша.

Ранее вьетнамец 30 лет не стриг ногти и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

