Вьетнамец 30 лет не стриг ногти и попал в Книгу рекордов Гиннесса

UPI: вьетнамец за 30 лет отрастил ногти длиной 5,9 метров
Guinness World Records

Лю Конг Хуюнь из Вьетнама не стриг ногти 30 лет и попал в Книгу рекордов Гиннесса, пишет UPI.

Хуюнь начал отращивать ногти более 30 лет назад. По его словам, традиция связана с его отцом-шаманом, который считал длинные ногти символом мудрости и величия. На данный момент длинна его ногтей составляет 5,9 метров.

Мужчина продолжает отращивать ногти и признается, что не может их обрезать.

«Если бы я это сделал, чувствовал бы себя истощенным морально и физически», — объяснил он.

Уход за рекордными ногтями оказался непростым. В дождливую погоду Хуюнь старается держать руки сухими — иначе ногти размягчаются и могут сломаться. В толпе он защищает их от случайных ударов, а во время работы и передвижения вынужден двигаться максимально осторожно.

«Каждое движение должно быть обдуманным. И я имею в виду — очень осторожным», — подчеркнул рекордсмен.

Ранее японец преодолел 100 метров на четвереньках с рекордной скоростью.

