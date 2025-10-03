На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американец отрастил самую длинную в мире бороду

UPI: американец отрастил бороду длиной 1,06 метра и установил рекорд
Guinness World Records

В Бирмингеме, США, мужчина по имени Рудольф отрастил бороду длиной 1,06 метра, попав в Книгу рекордов Гиннесса, пишет UPI.

Рудольф начал отращивать бороду много лет назад. Сначала это был просто элемент внешности, но со временем волосы начали свиваться в локоны. Постепенно этот стиль стал его визитной карточкой.

Держать под контролем такую бороду непросто, рассказал мужчина. Мытье занимает много времени, а сохнет она по несколько дней. Иногда она мешает в повседневной жизни, поэтому Рудольфу приходится укладывать ее особым образом. Вес тоже немаленький: борода ощутимо тянет вниз, и мужчине приходится учитывать это при активных движениях.

Для самого Рудольфа борода — не только рекорд, но и символ силы и уникальности. Он называет ее своим «естественным стилем» и считает, что она отражает его характер. Люди реагируют на внешность рекордсмена по-разному: одни смотрят с любопытством и восхищением, другие не понимают, как можно носить настолько длинную бороду.

Ранее мужчина, которого травили из-за волос на лице, стал победителем чемпионата мира по бороде.

