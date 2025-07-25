Мужчина, которого травили из-за волос на лице, стал победителем чемпионата мира по бороде

Британский инженер Льюис Эйлмер, в детстве подвергавшийся травле из-за ранней растительности на лице, стал победителем мирового чемпионата по бороде и усам, прошедшего в США, пишет Mirror.

Эйлмер, который начал отращивать бороду в возрасте 12 лет, завоевал первое место в категории «борода до 15 см со стилизованными усами». Судьи высоко оценили его образ, отметив идеальную симметрию и форму усов. Для достижения этого эффекта британец использовал три различных типа воска. Итоговый результат — 65,5 баллов из 70 возможных.

«Когда я учился в школе, надо мной жестоко издевались. Насмешки, драки — это было тяжелое время. Иронично, что то, за что меня дразнили, в итоге привело к победе на мировом уровне», — признался победитель.

Первую бороду Льюис отрастил в 2005 году, а к 17 годам она достигала длины в 10 сантиметров. В 2009 году он сбрил ее ради службы в армии, но вернулся к образу уже в 2012-м, после личной драмы. С 2014 года он стал активно участвовать в конкурсах, впервые поднявшись на пьедестал на чемпионате Великобритании в Ливерпуле.

Позже Льюис завоевал национальные титулы в 2018 и 2024 годах, а также принимал участие в состязаниях в Бельгии и Германии. В США он обошел более 400 участников со всего мира.

Уход за бородой стал для него не просто рутиной, а настоящим ритуалом: каждое утро он моет ее, сушит феном и наносит масло. По словам мужчины, участие в бородатом сообществе помогло ему справиться с тревожностью и обрести уверенность.

«Я был довольно замкнутым, страдал от тревожности, и школьные годы не сделали меня сильнее. Но теперь я чувствую себя частью сообщества. Это по-настоящему изменило мою жизнь», — поделился он.

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