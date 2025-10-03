На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во время нападения на синагогу в Манчестере полицейский случайно выстрелил в жертву

Guardian: одного из погибших при нападении в Манчестере застрелили полицейские
Temilade Adelaja/Reuters

Один из погибших в результате нападения на синагогу в Манчестере был случайно застрелен сотрудниками полиции. Об этом говорится в заявлении начальника полиции Большого Манчестера Стивена Уотсона, передает газета The Guardian.

Утверждается, что у нападавшего, Джихада аль-Шами, не было при себе огнестрельного оружия. Уотсон добавил, что смерть прохожего стала «трагическим и непредвиденным последствием срочных мер, принятых офицерами для прекращения жестокого нападения». Кроме того, еще один гражданин получил огнестрельное ранение, не опасное для жизни.

2 октября неизвестный с ножом напал на синагогу еврейской общины «Хитон Парк» в Манчестере. Как рассказал один из очевидцев, сначала злоумышленник на автомобиле наехал на людей, после этого он вышел из машины и нанес одному из пострадавших ножевое ранение. По последним данным, двух человек спасти не удалось, еще трое находятся в критическом состоянии. Также не выжил сам нападавший.

Позднее помощник комиссара Скотленд-Ярда Лоренс Тейлор заявил, что британская полиция рассматривает как теракт нападение на синагогу еврейской общины «Хитон Парк» в Манчестере.

Ранее Стармер прокомментировал атаку на синагогу в Манчестере.

