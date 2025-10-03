На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве на торги выставят картину Карла Брюллова

Картину Карла Брюллова «Диана, Эндимион и сатир» выставят на торги
«Виртуальный Русский музей»

Картину Карла Брюллова «Диана, Эндимион и сатир», стоимость которой оценивается в $1 млн, выставят на осенних торгах Московского аукционного дома 12 октября. Об этом пишет ТАСС.

Всего будет представлено более 170 лотов с общей стоимостью 800 млн рублей.

«Московский аукционный дом - крупнейшая антикварная площадка России, занявшая нишу ушедших Christie's и Sotheby's», — говорится в сообщении.

Картина «Диана, Эндимион и сатир»была написана в конце 1840-х годов по мотивам новеллы итальянского поэта Джамбаттисты Касти. Две другие версии хранятся в Третьяковской галерее и Русском музее.

Недавно сообщалось, что рисунок лидера группы «Кино» Виктора Цоя был выставлен на торги со стартовой ценой 1,5 млн рублей. Работа без названия, написанная Цоем в 1980-х годах, ранее находилась в коллекции фотографа Сергея Борисова, друга музыканта. По оценкам экспертов, стоимость данной картины составляет от 2 до 6 млн рублей.

Ранее суд в Китае отменил аукцион по продаже кошки, чтобы погасить долги владельца.

