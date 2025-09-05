На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На аукцион выставили рисунок Виктора Цоя

Рисунок Виктора Цоя выставлен на аукцион с начальной ценой в 1,5 млн рублей
Аукционный дом «Первые имена»

Рисунок лидера группы «Кино» Виктора Цоя выставлен на торги со стартовой ценой 1,5 млн рублей. Об этом говорится на сайте аукционного дома «Первые имена».

Работа без названия, написанная Цоем в 1980-х годах, ранее находилась в коллекции фотографа Сергея Борисова, друга музыканта. Эксперты оценивают ее стоимость в диапазоне от 2,5 до 6 млн рублей. Аукцион состоится на 20 сентября.

В октябре 2024 года рисунок Цоя продали на аукционе современного искусства VLADEY более чем за 8 млн рублей. «Квадратноголового человечка», которого оценили в €60 000, Цой нарисовал в 1980-е годы. Итоговая сумма с комиссией составила €76 972 (8 059 843 рубля по курсу того времени — «Газета.Ru»).

16 января аукционный дом «Литфонд» выставил на торги автограф Виктора Цоя. Стартовая цена рукописи песни «Прохожий» с автографом исполнителя составляет 1,5 млн рублей. Также на листке имеется виза журналистки Нины Барановской, которая работала в Ленинградском межсоюзном доме самодеятельного творчества, о допуске композиции к исполнению в клубах. В описании к лоту подчеркивается, что рукопись обладает коллекционной ценностью музейного уровня.

