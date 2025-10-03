На месте «Большой глины» в центре Москвы появилась новая скульптура

В Москве на Болотной набережной рабочие устанавливают скульптуру «Садовая лопатка». Об этом сообщили в Telegram-канале «ГЭС-2».

«Появилась скульптура Класа Олденбурга и Кошье ван Брюгген — известных во всем мире классиков поп-арта. Новая работа установлена на месте «Большой глины № 4» Урса Фишера», — говорится в сообщении.

Отмечается, что авторы скульптуры предлагают задуматься о культивации новых идей и смыслов, выращиваемых творцом.

До этого сообщалось, что прошлую скульптуру, располагавшуюся у Дома культуры «ГЭС-2» в центре Москвы, разбирали пять дней. Ее демонтаж завершился 2 августа. Сейчас она стоит возле офиса НОВАТЭК на Ленинском проспекте.

Скульптура «Большая глина №4» Урса Фишера представляет собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию — копию комка глины, который автор разминал в руках. Она была установлена у Дома культуры «ГЭС-2» в 2021 году — тогда она стала мемом, поскольку москвичи и гости города увидели сходство работы с человеческими экскрементами.

