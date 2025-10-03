На «Госуслугах» теперь можно пожаловаться на проблемы с интернетом в доме

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минцифры: на «Госуслугах» теперь можно сообщить о проблемах с интернетом в доме
Global Look Press

На портале «Госуслуги» появилась возможность пожаловаться на проблемы с подключением к интернету в многоквартирном доме. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

Услуга может оказаться полезной в случаях, когда управляющие компании умышленно ограничивают доступ провайдеров в подъезды, нарушая тем самым принципы здоровой конкуренции. Как правило, это ведет к общему ухудшению качества предоставляемых услуг, отмечают в министерстве.

Чтобы сообщить о проблеме, достаточно к обращению прикрепить документы — переписку с управляющей компанией, ответы ведомств, организаций. После чего, Минцифры перенаправит их в органы прокуратуры. Рассматриваться такое заявление будет в срок до 30 дней в зависимости от типа проблемы, поясняется в сообщении.

На «Госуслугах» будет возможность следить за статусом обработки обращения и по итогам рассмотрения оценить результат.

Ранее сообщалось, что на «Госуслугах» появится QR-код, частично заменяющий паспорт.

