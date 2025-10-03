На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне описали идеальное мобильное приложение банка

Rambler&Co: 34% россиян ценят удобный интерфейс в банковских приложениях
true
true
true
close
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Более трети россиян (34%) ценят удобный и понятный интерфейс в мобильных приложениях банка, следует из результатов опроса медиахолдинга Rambler&Co.

Опрос показал, что для 30% россиян важна возможность совершать разные операции в мобильном банковском приложении, для 19% — скорость проведения операций, а еще для 13% — надежность и безопасность.

Почти половина респондентов 46% заявили, что для них большое значение имеет наличие в одном месте сервисов для разных жизненных потребностей, 32% пользуются для этого разными приложениями, а 22% заявили, что в банковском приложении важны только финансовые операции.

В ходе опроса выяснилось, что для 65% россиян в банковских приложениях самыми популярными остаются финансовые операции, 31% оплачивают в них ЖКХ, заказывают продукты и покупают билеты на мероприятия.

Также, по данным опроса, 37% россиян пользуются тремя и более банковскими приложениями, 17% — двумя, а 21% — одним.

Опрос проводился на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co в сентябре 2025 года. Всего в нем приняли участие 90 тыс. активных пользователей приложений банков по всей России.

