Российские подростки отвели сверстника в лес и избили на камеру

В Кузбассе подростки отвели сверстника в лес и избили на камеру
true
true
true

В Кузбассе толпа подростков отвела мальчика в лес и избила, снимая на камеру. Об этом сообщает Telegram-канал »Кемерово №1».

Инцидент произошел в Чебулинском округе. Группа школьников отвела своего сверстника в лес, где заставили его встать на колени, после чего один из нападавших нанес ему множественные удары ногами. Весь процесс избиения был заснят на видео.

До этого в Краснодаре подростка жестоко избили за слова о родителях одноклассника. Подростки увели несовершеннолетнего в безлюдное место, где избили на глазах у других подростков. Никто из присутствующих не заступился за пострадавшего, который задыхался и захлебывался кровью. В итоге школьник попал в краевую детскую больницу с тяжелыми травмами — переломами ребер и носа, сотрясением мозга и повреждением легкого.

Ранее тюменские школьники избили сверстника, чтобы перевоспитать.

