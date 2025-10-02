На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили платить россиянам за вывоз мусора

Депутат Миронов предложил снизить налоги для переработчиков отходов
yasuspade/Shutterstock/FOTODOM

Государство должно платить россиянам за вывоз мусора, чтобы решить проблему стихийных свалок и увеличить мощности по утилизации. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился депутат Госдумы, глава партии «Справедливая Россия – за правду» Сергей Миронов.

«Представители Российского экологического оператора констатируют, что при нынешнем положении рост тарифов для населения в крупных городах вырастет в десять раз. Ясно, что люди такие суммы платить не смогут. И что, будем ждать, пока утонем в отходах? Или все-таки отменим абсолютно грабительскую для людей и бесполезную с точки зрения экологии реформу?» — сказал он.

Миронов подчеркнул, что в развитых странах мусор является ценным источником для вторсырья. При этом у российских ученых есть технологии по переработке, заявил Миронов.

«Чтобы сделать его выгодным товаром, государство должно вводить льготы для переработчиков отходов. У нас, кстати, их всего около 200 на всю страну, а нужно в разы больше. Например, отменить налоги для стартапов в этой сфере, помочь с дешевыми кредитами на закупку оборудования и технологий, гарантировать рынок сбыта вторсырья, в том числе через госзакупки. Но, разумеется, при жестком контроле за конечный результат. И жесткой ответственности, в том числе за новые свалки. Главный смысл преобразований, которые предлагает «Справедливая Россия» в том, чтобы гражданам платили за вывоз мусора, а не наоборот. Это делали даже в советские годы, когда уровень технологий переработки был совсем другим. С этой точки зрения вопрос вполне решаемый», — добавил Миронов.

Ранее в Госдуме напомнили, как не платить за ЖКУ во время отпуска.

