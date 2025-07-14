В Госдуме напомнили, как не платить за ЖКХ во время отпуска

Депутат Якубовский: на время отпуска можно оформить перерасчет платы за ЖКХ

Россияне имеют право оформить перерасчет платы за коммунальные услуги, если они не проживали в квартире более пяти дней подряд. Об этом сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По его словам, подобный перерасчет возможен в случае временного отсутствия — например, во время отпуска, командировки, лечения в другом городе или проживания на даче. Это касается услуг, которые начисляются по числу жильцов, а не по счетчикам: холодной и горячей воды, водоотведения и вывоза мусора.

Чтобы воспользоваться этим правом, нужно обратиться в управляющую компанию или ТСЖ и подать заявление, а также предоставить подтверждающие документы — билеты, справки или другие бумаги, подтверждающие отсутствие.

Депутат обратил внимание, что перерасчет делают с шестого дня отсутствия, но только по тем услугам, где нет приборов учета. Однако если в квартире стоят счетчики, то перерасчет не нужен — оплата пойдет по фактическому потреблению.

Якубовский подчеркнул, что такой механизм позволяет не переплачивать за неиспользованные ресурсы и должен быть максимально доступным и понятным для граждан.

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