В Казани девушка получила химический ожог ягодицы, сев на сиденье в автобусе

В Казани девушка села на сиденье в автобусе и получила химический ожог ягодицы

В Казани 26-летняя девушка получила химический ожог, сев на сиденье в автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал «Наша РКБ».

Инцидент произошел в общественном транспорте, когда пассажирка села на сиденье и спустя 15 минут почувствовала сильное жжение в области ягодицы. Она пересела на другое место и заметила, что предыдущее сиденье было влажным. Уже дома она обнаружила на ягодице рану.

В результате пострадавшую доставили в ожоговое отделение Республиканской клинической больницы Татарстана. Врачи диагностировали у нее химический ожог третьей степени, девушку госпитализировали.

До этого в Петербурге женщины получили химические ожоги из-за сидений в автобусе. По предварительным данным, причиной стала разлитая на сиденьях щелочь.

