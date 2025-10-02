На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Казани девушка получила химический ожог ягодицы, сев на сиденье в автобусе

В Казани девушка села на сиденье в автобусе и получила химический ожог ягодицы
true
true
true
close
SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Казани 26-летняя девушка получила химический ожог, сев на сиденье в автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал «Наша РКБ».

Инцидент произошел в общественном транспорте, когда пассажирка села на сиденье и спустя 15 минут почувствовала сильное жжение в области ягодицы. Она пересела на другое место и заметила, что предыдущее сиденье было влажным. Уже дома она обнаружила на ягодице рану.

В результате пострадавшую доставили в ожоговое отделение Республиканской клинической больницы Татарстана. Врачи диагностировали у нее химический ожог третьей степени, девушку госпитализировали.

До этого в Петербурге женщины получили химические ожоги из-за сидений в автобусе. По предварительным данным, причиной стала разлитая на сиденьях щелочь.

Ранее пенсионерке потребовалась пересадка кожи после сидения на горячем камне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами