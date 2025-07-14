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В Петербурге женщины получили химические ожоги из-за сидений в автобусе

В Петербурге сиденья в автобусах привели к появлению химических ожогов у женщин
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Кадр из видео/Telegram-канал «Baza»

В Санкт-Петербурге две женщины получили сильные ожоги из-за влажных сидений в автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«45-летняя женщина зашла в салон автобуса № 85 и села на свободное кресло. Сидение оказалось немного мокрым, но сначала пассажирка этого не заметила. А вот через 5 минут женщина почувствовала острое жжение», — говорится в публикации.

Женщина попросила остановить автобус и вызвать скорую, но водитель заявил, что поможет ей только после того, как доедет до конечной остановки. Когда цель была достигнута, боль из-за жжения у пострадавшей уже была нестерпимой. В больнице у нее диагностировали химический ожог. По предварительным данным, это была щелочь.

Аналогичный случай произошел в тот же день, когда другая пассажирка села на облитое щелочью сиденье. Проводится проверка.

До этого в Нижнем Новгороде 11-летний ребенок получил ожоги в автобусе.

«Во время движения по проспекту Героев города Нижнего Новгорода у маршрутного автобуса лопнул шланг печки, в результате чего стоявший рядом ребенок получил ожоги», — отмечается в сообщении СК.

По факту травмирования ребенка следователи возбудили уголовное дело.

Ранее на видео попало, как лжеполицейские с ножами похитили мужчину в Мурино.

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