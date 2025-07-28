Пенсионерке из Китая потребовалась пересадка кожи после сидения на горячем камне

Пожилой китаянке потребовалась пересадка кожи после того, как она обожгла ягодицы, посидев на раскаленном камне всего 10 секунд. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

Инцидент произошел 7 июля в провинции Хубэй, когда температура воздуха поднялась до 38°C. 72-летняя местная жительница по имени Ван работала в своем саду и решила отдохнуть, присев на камень. Вскоре пенсионерка почувствовала сильное жжение, но не смогла сразу встать из-за проблем с ногами. Ее крики услышал сосед и помог подняться.

Уже на следующее утро у Ван появились сильная боль и отек, и родственники отвезли ее в больницу. Врачи диагностировали ожоги третьей степени ягодиц. Так как подобная травма не способна зажить сама, хирурги удалили у пациентки поврежденные ткани и заменили их кожным лоскутом. Операция прошла успешно. Сейчас состояние женщины оценивается как стабильное.

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