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Пенсионерке из Китая потребовалась пересадка кожи после сидения на горячем камне

Китаянка получила ожог ягодиц от раскаленного камня и перенесла пересадку кожи
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Пожилой китаянке потребовалась пересадка кожи после того, как она обожгла ягодицы, посидев на раскаленном камне всего 10 секунд. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

Инцидент произошел 7 июля в провинции Хубэй, когда температура воздуха поднялась до 38°C. 72-летняя местная жительница по имени Ван работала в своем саду и решила отдохнуть, присев на камень. Вскоре пенсионерка почувствовала сильное жжение, но не смогла сразу встать из-за проблем с ногами. Ее крики услышал сосед и помог подняться.

Уже на следующее утро у Ван появились сильная боль и отек, и родственники отвезли ее в больницу. Врачи диагностировали ожоги третьей степени ягодиц. Так как подобная травма не способна зажить сама, хирурги удалили у пациентки поврежденные ткани и заменили их кожным лоскутом. Операция прошла успешно. Сейчас состояние женщины оценивается как стабильное.

Ранее в Петербурге женщины получили химические ожоги из-за сидений в автобусе.

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