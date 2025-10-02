На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Обвинение запросило 8 лет журналистке Монгайт за фейки об армии

Журналистке Монгайт запросили 8 лет колонии заочно за фейки об армии
mongayt/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Гособвинение просит приговорить журналистку телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Анну Монгайт (признана в РФ иностранным агентом), обвиняемую в распространении фейков об армии, заочно к 8 годам колонии. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.

«Прошу признать Монгайт виновной <…> назначить ей наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сказала гособвинитель.

26 августа Монгайт заочно арестовали по делу о публичном распространении ложной информации о действиях российских военных (статья 207.3 УК РФ) и объявили в международный розыск. Журналистке грозит до 10 лет лишения свободы. В этот же день она подала апелляционную жалобу.

Поводом для возбуждения дела стали публикации в Telegram-канале Монгайт, в которых, по версии следствия, содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ на территории другого государства, в том числе пост об ударе по Спасо-Преображенскому собору в Одессе на Украине.

Ранее в суд поступило дело Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом).

