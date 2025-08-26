На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Журналистка «Дождя» обжаловала заочный арест за фейки об армии

Журналистка «Дождя» Монгайт обжаловала заочный арест за фейки о ВС РФ
true
true
true
close
mongayt/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Журналистка «Дождя» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Анна Монгайт (признана в РФ иностранным агентом), которая обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, обжаловала свой заочный арест. Об этом сообщается в картотеке Пресненского суда Москвы.

«Зарегистрирована апелляционная жалоба Монгайт А.В.», — указано в картотеке.

26 августа стало известно, что Монгайт заочно арестовали по делу о публичном распространении ложной информации о действиях российских военных (статья 207.3 УК РФ) и объявили в международный розыск. Журналистке грозит до 10 лет лишения свободы.

Поводом для возбуждения дела стали публикации в Telegram-канале Монгайт, в том числе пост об ударе по Спасо-Преображенскому собору в Одессе на Украине.

Согласно документам, в розыск журналистку объявили 6 августа. Известно, что в 2022 году Монгайт выехала в Азербайджан и сейчас находится за пределами Российской Федерации.

Также следователи начали проверку на причастность Монгайт к другим преступлениям.

Ранее в Росфинмониторинге рассказали, сколько человек исключили из перечня террористов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами