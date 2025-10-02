NYP: в США моряки нашли на затонувшем 300 лет назад судне клад стоимостью $1 млн

В США моряки нашли на борту затонувшего 300 лет назад судна клад стоимостью $1 млн, пишет New York Post.

Команда капитана Левина Шейверсa во время спасательных работ у побережья Флориды нашла более 1000 монет из золота и серебра, пролежавших на дне моря более трех веков. Общая стоимость находки оценивается примерно в 1 миллион долларов.

Монеты были частью груза испанского флота, состоявшего из 11 кораблей, который перевозил богатства из Нового Света в Испанию. В июле 1715 года караван попал в мощный ураган и затонул у восточного побережья Флориды. На дно ушли тонны драгоценностей на сумму около 400 миллионов долларов — золото, серебро и ювелирные украшения. Трагедия унесла сотни жизней и вошла в историю как одна из крупнейших морских катастроф своего времени.

Находка включает около 1000 серебряных «реалов», пять редких золотых монет «эскудо» и другие артефакты. Монеты были отчеканены в испанских колониях — в Мексике, Перу и Боливии. И, что поражает археологов, на них до сих пор отлично видны даты и клейма монетных дворов, несмотря на то что они пролежали в морском песке более 300 лет.

Сейчас монеты отправлены на консервацию, после чего их покажут в музеях Флориды.

