На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Моряки нашли на затонувшем 300 лет назад судне клад стоимостью $1 млн

NYP: в США моряки нашли на затонувшем 300 лет назад судне клад стоимостью $1 млн
true
true
true
close
Queens Jewels

В США моряки нашли на борту затонувшего 300 лет назад судна клад стоимостью $1 млн, пишет New York Post.

Команда капитана Левина Шейверсa во время спасательных работ у побережья Флориды нашла более 1000 монет из золота и серебра, пролежавших на дне моря более трех веков. Общая стоимость находки оценивается примерно в 1 миллион долларов.

Монеты были частью груза испанского флота, состоявшего из 11 кораблей, который перевозил богатства из Нового Света в Испанию. В июле 1715 года караван попал в мощный ураган и затонул у восточного побережья Флориды. На дно ушли тонны драгоценностей на сумму около 400 миллионов долларов — золото, серебро и ювелирные украшения. Трагедия унесла сотни жизней и вошла в историю как одна из крупнейших морских катастроф своего времени.

Находка включает около 1000 серебряных «реалов», пять редких золотых монет «эскудо» и другие артефакты. Монеты были отчеканены в испанских колониях — в Мексике, Перу и Боливии. И, что поражает археологов, на них до сих пор отлично видны даты и клейма монетных дворов, несмотря на то что они пролежали в морском песке более 300 лет.

Сейчас монеты отправлены на консервацию, после чего их покажут в музеях Флориды.

Ранее в Италии строители при прокладке канализации нашли 2300-летнюю гробницу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами