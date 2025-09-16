На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Италии строители при прокладке канализации нашли 2300-летнюю гробницу

Fox News: 2300-летнюю гробницу нашли в Италии во время ремонтных работ
Brindisi and Lecce Superintendency for Archaeology, Fine Arts and Landscape/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В городе Мандурия во время прокладки канализации строители наткнулись на древнюю гробницу, возраст которой оценивается примерно в 2300 лет, пишет Fox News.

Гробница датируется IV веком до н. э. и принадлежала к мессапской цивилизации — народу, населявшему регион задолго до прихода римлян. Мессапы известны как умелые строители крепостей и хранители уникальных погребальных традиций, сочетающих местные и эллинистические элементы.

По словам археологов, захоронение входило в небольшой погребальный комплекс и состояло из двух пространств. Уже на входе специалисты обнаружили фрагменты красной штукатурки с белой декоративной полосой, которая тянулась вдоль стен. Внутри сохранились остатки росписей и элементы архитектурного оформления, включая следы двухстворчатой двери, тоже покрытой красной штукатуркой.

В первой камере нашли богатый набор керамики — вазы, масляные лампы, кувшины и тарелки, датируемые IV веком до н. э. На полу археологи заметили четыре прямоугольных углубления — вероятно, они служили опорами для погребальной кровати.

Вторая камера оказалась запечатанной, но, к сожалению, полностью разграбленной еще в древности. Исследователи нашли лишь римский республиканский динарий, оставшийся после мародеров. Эта находка указывает, что некрополь продолжал использоваться и в период римского влияния.

Чиновники подчеркнули, что гробница «показала признаки древнего разрушения» — по-видимому, грабители пробивали стены, чтобы добраться до соседних захоронений. Несмотря на это, находка остается исключительно ценной: она позволяет глубже понять погребальные обряды мессапов в эллинистическую эпоху.

Сейчас специалисты создают 3D-модель гробницы, которая будет доступна широкой публике в цифровом формате.

Ранее женщина во время прогулки нашла клад, названный «величайшей находкой десятилетия».

