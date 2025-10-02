На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В зале «Зарядье» исполнят неизвестное сочинение Георгия Свиридова

Оратория «Семь песен о России» Свиридова впервые прозвучит в зале «Зарядье»
true
true
true
close
A.Savin./Wikimedia Commons

В концертном зале «Зарядье» в Москве впервые исполнят неизвестное сочинение композитора Георгия Свиридова – «Семь песен о России», сообщается агентство городских новостей «Москва».

Сочинение было написано на слова Александра Блока. Оно сохранилось в виде набросков партитуры и рукописи клавира.

В пресс-службе концертного зала сообщили, что сочинение восстановил и оркестровал современный композитор Алексей Сюмак.

«В «Семи песнях о России» Свиридов, точно следуя за смыслом текстов Александра Блока, создает потрясающее своим масштабом и глубиной драматизма симфоническое полотно», — отметил Сюмак.

В исполнении сочинения примут участие Государственный академический русский хор имени Свешникова и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами