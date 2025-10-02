В зале «Зарядье» исполнят неизвестное сочинение Георгия Свиридова

Оратория «Семь песен о России» Свиридова впервые прозвучит в зале «Зарядье»

В концертном зале «Зарядье» в Москве впервые исполнят неизвестное сочинение композитора Георгия Свиридова – «Семь песен о России», сообщается агентство городских новостей «Москва».

Сочинение было написано на слова Александра Блока. Оно сохранилось в виде набросков партитуры и рукописи клавира.

В пресс-службе концертного зала сообщили, что сочинение восстановил и оркестровал современный композитор Алексей Сюмак.

«В «Семи песнях о России» Свиридов, точно следуя за смыслом текстов Александра Блока, создает потрясающее своим масштабом и глубиной драматизма симфоническое полотно», — отметил Сюмак.

В исполнении сочинения примут участие Государственный академический русский хор имени Свешникова и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина.