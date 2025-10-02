На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ грозят украинским журналистам уголовным преследованием за публикации

На Украине журналистам грозят уголовным преследованием за несогласованные статьи
true
true
true
close
Aziz Karimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины угрожают украинским журналистам, работающим в зоне конфликта, уголовным преследованием за несанкционированное распространение информации о деятельности ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Как поясняет агентство, в его распоряжении оказалось руководство, согласно которому украинские журналисты, освещающие военный конфликт с РФ, могут публиковать только то, что разрешено в данном документе.

«За совершение в условиях военного положения несанкционированного распространения информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении вооруженных сил Украины или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 114-2 УК», — говорится в документе.

4 июня 2025 года Винницкий городской суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы по делу о государственной измене журналиста Анатолия Шария. Уголовное дело на него было возбуждено Службой безопасности Украины (СБУ). Силовики утверждали, что Шарий принимал участие в создании видео с допросами украинских пленных. В деле указано, что он координировал съемки и монтировал материалы для дискредитации украинских Вооруженных сил.

Ранее на Украине мобилизовали заявившего о коррупции в окружении Зеленского журналиста.

