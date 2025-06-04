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Журналисту Шарию заочно вынесли приговор о госизмене

Суд Винницы заочно приговорил журналиста Анатолия Шария к 15 годам за госизмену
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anatolijsharij/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Винницкий городской суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы по делу о государственной измене журналиста Анатолия Шария. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Уголовное дело было возбуждено Службой безопасности Украины (СБУ) — украинские силовики утверждают, что Шарий принимал участие в создании видео с допросами украинских пленных. В деле указано, что Шарий координировал съемки и монтировал материалы для дискредитации украинских Вооруженных сил.

Кроме тюремного срока, Шарию также грозит грозит конфискация имущества.

До этого украинский журналист Анатолий Шарий заявил, что слова Владимира Зеленского о встрече с главой России Владимиром Путиным в Турции являются игрой на публику.

Шарий назвал «абсолютно дебильным» и абсурдным подобный шаг Зеленского, так как Владимир Путин не требовал от президента Украины лично ехать в Стамбул на переговоры. Идею о личной встрече между лидерами России и Украины выдвинул Владимир Зеленский.

Ранее в Турции предостерегли Украину от отказа вести переговоры с Россией в Стамбуле.

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