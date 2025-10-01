«Семейная ссора»: мужчина заминировал дом родителей, грозил взорвать «Октоберфест» и покончил с собой

DPA: в поджоге дома в Мюнхене подозревают немца из города Штарнберг

Крупный пожар со взрывами произошел в доме на севере Мюнхена, очевидцы слышали выстрелы. В горящем здании обнаружили несколько мин-ловушек, ручные гранаты и растяжки. По предварительной информации, мужчина заложил взрывчатку в доме своих родителей, поджег его, а затем покончил с собой. По данным полиции, недалеко от места преступления нашли письмо с угрозой применения взрывчатки на «Октоберфесте».

Около 04:40 1 октября в доме на севере Мюнхена произошли взрывы и раздалась стрельба, начался пожар, пишет Die Welt. На место приехали пожарные, саперы, а также спецподразделения. В горящем здании они обнаружили несколько мин-ловушек и ручные гранаты с растяжками.

Один из жителей рассказал, что «проснулся около 5 утра от нескольких громких хлопков». Другой очевидец сообщил о едком облаке дыма, который был виден даже спустя несколько часов. «Все эвакуируются, вся улица», — рассказала еще одна жительница.

В пяти минутах езды от произошедшего, недалеко от озера Лерхенауэр, нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями. По версии следствия, именно он устроил взрывы и пожар в жилом доме — сперва заминировал дом своих родителей, затем устроил поджог и начал стрельбу, а в конце свел счеты с жизнью.

DPA пишет, что подозреваемый — 57-летний немец из Штарнберга. «При себе у него был рюкзак со взрывным устройством, которое сначала необходимо обезвредить», — сообщается в пресс-релизе полиции Мюнхена.

По данным Bild, мужчина застрелил своего отца, ранил 81-летнюю мать и свою 21-летнюю дочь. При этом полицейские не разглашают точное число пострадавших.

«В здании обнаружены мины-ловушки. Для обезвреживания были привлечены специальные силы. Мы находимся на месте с многочисленным оперативным персоналом», — сказано в заявлении полиции.

По данным портала BR24, из-за взрывов загорелись припаркованные рядом с домом автомобили, пожар удалось быстро потушить. Сейчас полицейские и пожарные проводят масштабную операцию для устранения последствий ЧП. Городская полиция считает, что признаков опасности для населения нет, но все же призвали граждан не ходить в район, где случилось возгорание. При этом на месте происшествия, по словам очевидцев, дежурят десятки полицейских, а над ним летает вертолет. Жителей близлежащих домов эвакуировали.

Зачем он это сделал?

Полиция полагает, что сын поджег дом своих родителей из-за семейного конфликта.

«Согласно имеющимся данным, жилой дом был подожжен умышленно в рамках семейной ссоры», — утверждают правоохранители.

По данным Bild, соседи передали полицейским некое письмо, которое доказывает, что ссора произошла из-за спора о наследстве.

Октоберфест под угрозой

Недалеко от места преступления нашли письмо, предположительно, связанное с подозреваемым. В нем содержались «неконкретные угрозы» применения взрывчатки на фестивале «Октоберфест», который проходит в Мюнхене до 5 октября.

Фестиваль временно закрыли, чтобы обыскать территорию на предмет взрывчатых веществ. Организаторы заверили, что мероприятие начнется, когда специалисты убедятся в его полной безопасности.

«Полиция сделает все, чтобы до 17:00 полностью проверить территорию. Если это не удастся, Октоберфест сегодня не откроется. Извините, но по-другому нельзя, безопасность превыше всего», — заявил мэр Мюнхена Дитер Райтер.

Чиновник отметил, что это решение напрямую связано с расследованием утренних пожаров и найденными доказательствами. Полицейские предположили, что к произошедшему причастны леворадикальные группировки. На одном из их сайтов, который связан с движением «Антифа», неизвестные заявили о желании поджечь автомобили и напасть на людей в Мюнхене.

«Согласно текущему статусу расследования, публикация на платформе Indymedia была подражанием. Подозреваемый не имеет никакого отношения к «Антифа», — рассказали в полиции.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать более 500 полицейских.