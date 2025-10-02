В Госдуме считают, что знания о контрацепции не влияют на снижение рождаемости

Женщины должны знать о всех существующих методах контрацепции, поэтому информирование об этом в женских консультациях можно только приветствовать. Об этом «Газете.Ru» заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«На мой взгляд, женщины должны знать о всех методах контрацепции. Если эта информация будет доступна, тем более, если эта информация будет в женских консультациях, то не вижу в этом ничего плохого и предосудительного, потому что в любом случае задача врача — это, если женщина хочет завести ребенка, помочь ей завести ребенка, если она хочет использовать те или иные методы контрацепции, рассказать о них — о преимуществах, недостатках и последствиях этих методов, и, соответственно, порекомендовать, возможно, лучший способ именно для конкретной ситуации. И неважно, какие это методы контрацепции, они всем известны, и для каждой женщины они индивидуально подбираются. Для кого-то один метод подходит, для кого-то другой метод подходит. В этом отношении проблем никаких нет», — сказал он.

По мнению депутата, знания о способах предохранения не влияют на демографию, а большую роль в желании женщин рожать играет «доабортное консультирование».

«Мы в Госдуме постоянно поднимаем вопрос демографии, те или иные решения, рекомендуемые правительству, сами вырабатываем. Он гораздо шире, чем контрацепция. В этом плане большую роль играют в том числе и женские консультации, и доабортное консультирование. Там проблемы еще в доабортном консультировании, что мало высококвалифицированных психологов, которые могут работать с женщинами, и заработная плата у них, к сожалению, тоже небольшая. В некоторых регионах, например, в Смоленской области, активно работают волонтеры под эгидой Русской Православной Церкви, которые также занимаются доабортным консультированием, но делают это абсолютно ненавязчиво и действительно стараются вникнуть в те или иные проблемы и причины, по которым женщина решила сделать аборт», — добавил он.

Леонов отметил, что у многих пар нет детей по причине мужского бесплодия, которое не получается вылечить из-за отсутствия финансовой возможности.

«Органам власти и медицинским специалистам необходимо максимально сделать все возможное, чтобы у нас увеличилась рождаемость, и наши дети и наши мамы были здоровы. И не только мамы, но и папы — это еще одна проблема, потому что если мы возьмем бесплодные пары, то в очень большом проценте случаев пары бесплодны по причине бесплодия отца. Мужское бесплодие лечится гораздо легче, чем женское, но, к сожалению, наши мужчины не всегда готовы пойти к врачам и не всегда могут найти такого врача, который бы мог им помочь, потому что вопросы лечения мужского бесплодия почему-то у нас, к сожалению, уходят на второй план. В основном этим занимаются частные клиники, но не все могут позволить себе визиты в частные клиники, и не все могут позволить оплатить большие затраты на лечение. Поэтому это еще одна очень важная государственная проблема, которая в том числе поднимается в Государственной Думе и в Совете Федерации. И ее предстоит решить», — подчеркнул он.

До этого директор фонда «Женщины за жизнь» (выступает против абортов) Наталья Москвитина отчитала сотрудников женских консультаций в Екатеринбурге за рекламу стерилизации. В опубликованном ей видео Москвитина выразила недовольство, что в коридоре одного из учреждений, попавших под скрытую проверку активистов, был вывешен плакат с «рекламой стерилизации как высокоэффективного средства контрацепции».

Во время проверки плакат сняли, а руководитель службы перинатальных психологов свердловского минздрава Марк Ицкович смял его и растоптал.

Сам Ицкович после этого заявил, что ему стыдно за свой поступок и объяснил его «аффектом».

Ранее в Госдуме раскритиковали идею о запрете контрацептивов семьям.