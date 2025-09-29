Массовая драка местных жителей с иностранцами произошла в Петербурге и попала на видео

Конфликт местных жителей с иностранцами закончился дракой в центре Петербурга. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел на Невском проспекте. По словам брата одного из задержанных россиян, мужчины из Саудовской Аравии подошли к их компании и пнули одного из мужчин. Предположительно, агрессию могло вызвать недовольство тем, что компания фотографировалась.

По словам мужчины, петербуржцы изначально пытались решить конфликт мирным путем. Стычка была зафиксирована камерами видеонаблюдения. На записи видно, что в ход пошли бутылки и перцовые баллончики. Иностранцы долго не успокаивались и не желали расходиться.

В результате инцидента правоохранительными органами были задержаны четверо участников драки — два петербуржца и два иностранца. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Подозреваемые уже допрошены, детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

