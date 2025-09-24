На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Школьник с умственной отсталостью избил педагога на перемене в российской школе

В Нижнем Новгороде подросток с особенностями развития ударил учителя в лицо
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Нижнем Новгороде школьник с особенностями развития избил женщину-педагога, сообщает Ni Mash.

Инцидент произошел 22 сентября в 56-й школе. 14-летний школьник с умственной отсталостью проявил агрессию, когда тьютор отвела его и еще троих пятиклассников в класс во время перемены.

Подросток начал размахивать руками, сбил стенд и бросался на одноклассников. Воспитатель пыталась их защитить, но ученик ударил ее по лицу, от чего она пошатнулась и ударилась головой.

Женщина не стала писать заявление, но отказалась работать с этим классом. Родители других учеников боятся вести детей на учебу.

В Гострудинспекции региона сообщили, что подросток напал на женщину дважды — в 10:00 и 14:00. Она получила сотрясение мозга и сейчас находится на больничном.

«Устанавливается все обстоятельства происшедшего несчастного случая в образовательном учреждении. Ожидаем извещение от работодателя», – отметил руководитель областного ведомства Илья Мошес.

Ранее школьник напал на учительницу, получив 18 из 20 баллов на экзамене.

