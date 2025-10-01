На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве обсудили роль нейросетей в развитии контентных сервисов

Rambler&Co: взаимодействие людей с ИИ на «Рамблере» достигло 15 минут
Пресс-служба Rambler&Co

Ключевым вызовом при внедрении ИИ стало понимание ожиданий пользователей и то, каким образом площадкам, специализирующимся на контенте, эффективно использовать новые решения. Об этом на панельной дискуссии на Performance Marketing Forum заявила исполнительный директор портала «Рамблер» и директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова.

В рамках встречи эксперты обсудили влияние ИИ на креативные индустрии, маркетинговые стратегии и будущее взаимодействия с пользователями.

Иванова сообщила, что портал «Рамблер» запустил ряд мини-сервисов, которые помогают пользователям быстрее находить и структурировать нужную информацию.

«Для нас было важно не просто интегрировать новые решения, а понять — чего пользователи ждут от искусственного интеллекта и как он может облегчить их жизнь. Результаты превзошли ожидания: некоторые взаимодействия с ИИ-сценариями на «Рамблере» достигают 14–15 минут, что выше среднерыночных показателей. Таким образом, ИИ перестал быть экспериментом и стал полноценной частью медиапотребления», — подчеркнула Иванова.

Отмечается, что «Рамблер» стал первым в России LLM-порталом, использующим искусственный интеллект для работы с контентом.

