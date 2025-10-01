Россиян призвали не ждать резкого роста продолжительности жизни

Эксперт Рогозин: «массовое столетие» не ждет ни одно из нынешних поколений

Нынешним поколениям россиян вряд ли удастся достичь средней продолжительности жизни в 120 лет. Для достижения таких показателей необходимы глубокие социальные преобразования, заявил ТАСС заведующий лабораторией полевых исследований ИНСАП РАНХиГС Дмитрий Рогозин.

«В ближайшей перспективе ни у одного из ныне живущих поколений нет реальных шансов в среднем доживать до 100-120 лет», – подчеркнул эксперт.

Рогозин считает, что развитие технологий и генетики вряд ли существенно повлияют на увеличение продолжительности жизни в ближайшие десятилетия. Он отметил, что прорывные решения, такие как «вакцина от рака» или редактирование генов, пока остаются экспериментальными, дорогостоящими и недоступными для большей части населения.

Ключевым фактором, определяющим реальное долголетие, по мнению Рогозина, является не наука, а развитая система долговременного ухода, включающая в себя инфраструктуру, квалифицированный персонал и соответствующее финансирование. Эксперт считает, что России необходимо активно развивать эту систему.

«Нужны большие организационные и образовательные ресурсы, чтобы нарастить культурный и человеческий капитал работников системы ухода, внедрить в обществе этику заботы. Без масштабных социальных инвестиций даже самые передовые технологии не спасут от преждевременной утраты качества жизни», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее ученые раскрыли секреты долголетия с помощью стволовых клеток долгожителей.