На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян призвали не ждать резкого роста продолжительности жизни

Эксперт Рогозин: «массовое столетие» не ждет ни одно из нынешних поколений
true
true
true
close
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Нынешним поколениям россиян вряд ли удастся достичь средней продолжительности жизни в 120 лет. Для достижения таких показателей необходимы глубокие социальные преобразования, заявил ТАСС заведующий лабораторией полевых исследований ИНСАП РАНХиГС Дмитрий Рогозин.

«В ближайшей перспективе ни у одного из ныне живущих поколений нет реальных шансов в среднем доживать до 100-120 лет», – подчеркнул эксперт.

Рогозин считает, что развитие технологий и генетики вряд ли существенно повлияют на увеличение продолжительности жизни в ближайшие десятилетия. Он отметил, что прорывные решения, такие как «вакцина от рака» или редактирование генов, пока остаются экспериментальными, дорогостоящими и недоступными для большей части населения.

Ключевым фактором, определяющим реальное долголетие, по мнению Рогозина, является не наука, а развитая система долговременного ухода, включающая в себя инфраструктуру, квалифицированный персонал и соответствующее финансирование. Эксперт считает, что России необходимо активно развивать эту систему.

«Нужны большие организационные и образовательные ресурсы, чтобы нарастить культурный и человеческий капитал работников системы ухода, внедрить в обществе этику заботы. Без масштабных социальных инвестиций даже самые передовые технологии не спасут от преждевременной утраты качества жизни», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее ученые раскрыли секреты долголетия с помощью стволовых клеток долгожителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами