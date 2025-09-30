На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Девочка не выжила после того, как ее ударило током у бассейна в Подмосковье

В Подмосковье девочка не выжила после того, как ее ударило током у бассейна
true
true
true
close
РИА Новости

В Подмосковье будут судить хозяина бассейна, возле которого девочку ударило током. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 7 мая в Одинцовском городском округе. Обвиняемый оказывал гостиничные услуги, сдавая в аренду принадлежащий ему дом с бассейном. В помещении с бассейном был установлен колонный осушитель воздуха с нарушением требований эксплуатации электроустановки, без защиты системы безопасного сверхнизкого напряжения. В результате девочка, находясь возле бассейна, наступила в наэлектризованную лужу, которая контактировала с ножками осушителя, находившегося под опасным напряжением. Ребенка ударило током, она не выжила.

Расследование уголовного дела по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ в отношении хозяина бассейна завершено. Материалы с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее россиянин спрятался под деревом в грозу и попал в реанимацию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами