В Подмосковье девочка не выжила после того, как ее ударило током у бассейна

В Подмосковье будут судить хозяина бассейна, возле которого девочку ударило током. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 7 мая в Одинцовском городском округе. Обвиняемый оказывал гостиничные услуги, сдавая в аренду принадлежащий ему дом с бассейном. В помещении с бассейном был установлен колонный осушитель воздуха с нарушением требований эксплуатации электроустановки, без защиты системы безопасного сверхнизкого напряжения. В результате девочка, находясь возле бассейна, наступила в наэлектризованную лужу, которая контактировала с ножками осушителя, находившегося под опасным напряжением. Ребенка ударило током, она не выжила.

Расследование уголовного дела по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ в отношении хозяина бассейна завершено. Материалы с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.

