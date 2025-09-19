На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин спрятался под деревом в грозу и попал в реанимацию

В Подмосковье врачи спасли мужчину, в которого ударила молния
true
true
true
close
Министерство здравоохранения Московской области

Врачи Сергиево-Посадской больницы помогли мужчине, который пострадал после удара молнии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Инцидент произошел в августе. Как рассказали медики, к ним в приемное отделение обратился 35-летний местный житель с признаками электротравмы. Он рассказал, что во время грозы спрятался под деревом, в которое ударила молния. После удара он потерял сознание, но быстро пришел в себя, и приехал за помощью. Пациента сразу же госпитализировали в реанимацию.

«При поступлении у мужчины наблюдались судороги — типичный признак поражения молнией. Частое осложнение таких случаев — нарушение электрической активности сердца, однако у пациента таких проблем мы не выявили – ни при поступлении, ни в последующем. Ему назначили противосудорожную терапию, благодаря которой судороги полностью прекратились», — рассказала руководитель службы анестезиологии и реанимации больницы Анастасия Полунина.

По словам специалистов, пациент быстро пошел на поправку, ему провели коррекцию электролитных нарушений и профилактическую терапию для предотвращения сердечных осложнений. От удара молнии у него остался след от тока на руке, который должен со временем исчезнуть.

Ранее в Воронежской области молния ударили школьника во время рыбалки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами