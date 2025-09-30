Внука конструктора Калашникова признали виновным в убийстве

В Октябрьском районном суде Ижевска коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт 53-летнему Игорю Красновскому, внуку конструктора Михаила Калашникова, признав его виновным в умышленном убийстве и угрозе расправой. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прокуратуру Удмуртской Республики.

Согласно материалам дела, 14 января между Игорем Красновским и чемпионом РСФСР по баскетболу Андреем Сидориком произошла ссора, переросшая в ожесточенную драку. В ходе конфликта Красновский нанес Сидорику множественные ножевые ранения, от которых спортсмен скончался.

Следствие также установило, что после убийства Красновский, находясь на даче в Якшур-Бодьинском районе, демонстрировал нож сожительнице погибшего, угрожая ей лишением жизни. Он был задержан спустя два дня после случившегося, 16 января.

Красновскому предъявлены обвинения по статьям 105 ч. 1 УК РФ (убийство) и 119 ч. 1 УК РФ (угроза убийством). Несмотря на непризнание вины и ходатайство о рассмотрении дела коллегией из шести присяжных, они сочли представленные доказательства убедительными для вынесения обвинительного приговора и отказали в снисхождении.

На следующем этапе судебного процесса судья должен будет определить юридическую квалификацию преступления и назначить меру наказания.

