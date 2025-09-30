На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Магаданской области больше 10 человек оказались в больнице из-за кошки

Минздрав: более 10 человек заболели после контакта с кошкой в Магаданской области
true
true
true
close
Evgenia Terekhova/Shutterstock/FOTODOM

В Магаданской области более 10 человек заболели после контакта с кошкой. Об этом сообщил глава регионального министерства здравоохранения Александр Витько в своем Telegram-канале.

Глава ведомства отметил, что в регионе фиксируется распространение энтеровирусной инфекции. В настоящее время ее очаги находятся в Омсукчане и Мяунджу.

«Еще один инфекционный очаг — в Хасыне. История бытовая — дети погладили больную кошку. Дальше ход событий, я думаю, понятен. Больше 10 человек на лечении у дерматологов, в том числе -=- госпитализированные на круглосуточный стационар», — написал министр.

В августе в Роспотребнадзоре сообщили, что кошки могут передать человеку такие болезни как бешенство, стригущий лишай и токсоплазмоз. В ведомстве добавили, что заразиться инфекцией можно при контакте с зараженной слюной, инфицированной мочой или калом, а также через укусы и царапины.

Ранее стало известно, что в США продолжат испытывать опасные препараты на кошках и собаках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами