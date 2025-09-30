В Магаданской области больше 10 человек оказались в больнице из-за кошки

Минздрав: более 10 человек заболели после контакта с кошкой в Магаданской области

В Магаданской области более 10 человек заболели после контакта с кошкой. Об этом сообщил глава регионального министерства здравоохранения Александр Витько в своем Telegram-канале.

Глава ведомства отметил, что в регионе фиксируется распространение энтеровирусной инфекции. В настоящее время ее очаги находятся в Омсукчане и Мяунджу.

«Еще один инфекционный очаг — в Хасыне. История бытовая — дети погладили больную кошку. Дальше ход событий, я думаю, понятен. Больше 10 человек на лечении у дерматологов, в том числе -=- госпитализированные на круглосуточный стационар», — написал министр.

В августе в Роспотребнадзоре сообщили, что кошки могут передать человеку такие болезни как бешенство, стригущий лишай и токсоплазмоз. В ведомстве добавили, что заразиться инфекцией можно при контакте с зараженной слюной, инфицированной мочой или калом, а также через укусы и царапины.

Ранее стало известно, что в США продолжат испытывать опасные препараты на кошках и собаках.