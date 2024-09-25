В США продолжат испытывать опасные препараты на кошках и собаках

В США продолжают проводить опасные медицинские эксперименты на кошках и собаках. Об этом сообщил портал Daily Caller.

По данным портала, эти испытания были санкционированы бывшим директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID) США Энтони Фаучи.

«Доктор Энтони Фаучи профинансировал проект на 3,7 миллиона долларов, чтобы отравлять щенков экспериментальными лекарствами <...> и этот проект все еще жив», — говорится в сообщении.

Портал пишет, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не указывало в своих требованиях, чтобы препараты тестировали на собаках. Но несмотря на это, такие эксперименты все равно проводятся в США. Daily Caller утверждает, что эксперименты на кошках и собаках продлятся до апреля 2025 года.

Кроме того, как сообщает издание, группа американских конгрессменов направила письмо новому главе NIAID, в котором озвучен призыв прекратить финансирование подобных опытов над животными. Законодатели считают, что животным дают дозу препаратов, которая несовместима с жизнью или может привести к конвульсиям.

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