В Египте жених умер во время свадебного танца с невестой

В Египте жених по имени Ашраф Абу Хакам скончался во время свадьбы. Об этом пишет Gulf News.

Мужчина резко упал на землю во время танца. Гости бросились к нему на помощь, но не смогли спасти его.

Прибывшие медики установили, что у жениха остановилось сердце. Подробности не сообщаются. Неизвестно, были ли у мужчины ранее проблемы со здоровьем.

До этого в Индии мужчина умер во время женитьбы со своей двоюродной сестрой. Инцидент произошел в индийском штате Карнатака с 26-летним работником банка Правином Курне. Мужчина почувствовал себя плохо, когда надевал на свою невесту мангалсутру — ожерелье-символ, которое носят замужние индуистские женщины.

Тем не менее новобрачные забрались на сцену, чтобы получить благословение и сфотографироваться. Но в этот момент у Правина случился сердечный приступ, он упал и через 15 минут умер.

Ранее 28-летняя полуфиналистка конкурса «Мисс Эквадор» неожиданно умерла накануне своей свадьбы