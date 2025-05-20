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В Индии 26-летний жених умер во время проведения свадебных ритуалов

В Индии жених умер во время свадьбы со своей двоюродной сестрой
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navbharatlive.com

В Индии мужчина умер во время женитьбы со своей двоюродной сестрой, сообщает Navbharat Live.

Инцидент произошел в индийском штате Карнатака с Правином Курне, 26-летним работником банка. Мужчина почувствовал себя плохо, когда надевал на свою невесту мангалсутру — ожерелье-символ, которое носят замужние индуистские женщины. Во время свадебного ритуала, известного как Мангалья Дхаранам, его руки и ноги начали дрожать.

Тем не менее новобрачные встали на сцену, чтобы получить благословение и сфотографироваться. Но в этот момент у Правина случился сердечный приступ, он упал и через 15 минут скончался. По словам очевидцев, он жаловался на сильную боль в груди. Родственники немедленно отвезли Правина в ближайшую больницу, но врачи констатировали его смерть.

Ранее репетитор из Китая не выдержал нагрузки в 400 учеников и умер за несколько дней до свадьбы.

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