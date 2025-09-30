Учительница российской православной гимназии отдала мошенникам 4,5 млн рублей

В Дзержинске 59-летняя учительница поверила аферистам и лишилась сбережений. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел с 20 по 23 сентября. Злоумышленники, представившиеся сотрудниками службы безопасности, по телефону убедили учительницу православной гимназии в угрозе ее финансовым средствам. Под предлогом необходимости перевода денег на «безопасный счет» женщина самостоятельно перевела через банкомат 4,5 миллиона рублей на указанные мошенниками реквизиты.

В результате противоправных действий пенсионерка лишилась своих сбережений. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Правоохранительные органы проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления личности преступников.

