«Лента.ру» запустила второй сезон проекта «Свежая Россия»

«Лента.ру» 29 сентября объявила о запуске второго сезона проекта «Свежая Россия», реализуемого при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), сообщили в издании.

Проект посвящен молодым предпринимателям и креативным мастерам из национальных республик России, чьи истории демонстрируют, как любовь к родной культуре и поддержка соотечественников помогают выводить локальные бренды на федеральный уровень.

Отмечается, что первый сезон проекта, вышедший под названием «Свежий русский», объединил многомиллионную аудиторию и познакомил зрителей с новыми именами в моде, гастрономии и дизайне.

В свою очередь, второй сезон сфокусирован на республиках, чтобы показать, как локальные инициативы становятся историями национального масштаба.

Среди героев нового сезона — основательница бренда одежды Muus Елена Максимова из Якутии. Также проект представит создателя бренда Tasty Coffee Михаила Шарова, который вместе с командой переосмыслил процесс обжарки кофе.

Еще одной героиней стала основательница бренда «Руно» Елена Масаева, которая сохраняет традицию плетения дагестанских ковров. Основательница бренда Aigel Salakh Айгуль Салахова расскажет, как создает уникальные сумки в технике татарской узорной кожаной мозаики, а Наталья Лысенковская о том, как возродила почти утраченную технику поморской вышивки в рамках проекта «Золотая нить Поморья».

Кроме того, в проекте участвуют чувашские дизайнеры, калмыцкие ювелиры, карельские солевары, производители натуральной косметики из Башкирии и Якутии, а также многие другие представители регионов.

Проект представлен в мультимедийном формате. Специальный лендинг объединяет все материалы, которые выходят на сайте «Ленты.ру». Для более глубокого погружения в творчество героев создано восемь горизонтальных роликов для VK Видео и шестнадцать коротких роликов для VK Клипов.